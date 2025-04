Mulher grávida de 7 meses é morta a tiros em emboscada Segundo informações, a vítima teria se envolvido em um relacionamento extraconjugal e engravidado de um homem casado Balanço Geral Goiás|Do R7 14/04/2025 - 16h06 (Atualizado em 14/04/2025 - 16h06 ) twitter

Em Goiás, uma mulher grávida de 7 meses foi morta a tiros em uma emboscada.

Segundo informações, a vítima teria se envolvido em um relacionamento extraconjugal e engravidado de um homem casado. Cinco pessoas estão envolvidas no crime, entre elas duas mulheres e três homens.

Até o momento, não há evidências do envolvimento do suposto pai da criança no crime, por isso o caso está sendo investigado pela Polícia Civil como homicídio.