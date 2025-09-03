Mulher pula de carro em movimento para fugir de agressão do marido A vítima sofreu ferimentos no pescoço e foi socorrida por moradores; caso aconteceu em Aparecida de Goiânia (GO) Balanço Geral Goiás|Do R7 03/09/2025 - 15h33 (Atualizado em 03/09/2025 - 15h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma mulher pulou de um carro em movimento após ser enforcada pelo marido em Aparecida de Goiânia (GO). A vítima sofreu ferimentos no pescoço e foi socorrida por moradores. Segundo informações, ela já possuía uma medida protetiva contra o agressor, mas havia reatado o relacionamento com ele. A vítima optou por não registrar boletim de ocorrência (BO).