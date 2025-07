Operação desmantela esquema de fraude de compras Suspeitos hackearam sistemas de empresas para fraudar compras e desviaram dinheiro para contas de familiares Balanço Geral Goiás|Do R7 01/07/2025 - 16h53 (Atualizado em 01/07/2025 - 16h53 ) twitter

Uma operação prendeu três pessoas, em Goiânia (GO) e Aparecida (GO), que hackearam sistemas de empresas para fraudar compras e desviaram dinheiro para contas de familiares. O esquema, liderado por um funcionário de uma empresa que prestava serviço em todo o país, causou prejuízos superiores a R$ 500 mil em dois anos. As investigações continuam para identificar mais envolvidos.