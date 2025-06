PF apreende aparelhos eletrônicos em operação contra abuso infantil Durante a oitava fase da Operação ‘Anjos da Guarda’, um mandado de busca e apreensão foi cumprido em Goiânia (GO) Balanço Geral Goiás|Do R7 10/06/2025 - 16h21 (Atualizado em 10/06/2025 - 16h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão em Goiânia (GO), na oitava fase da Operação ‘Anjos da Guarda’, focada no combate ao abuso infantil. Durante a ação, foram apreendidos um notebook, um pendrive e um celular com material suspeito. A perícia determinará o conteúdo e possíveis crimes.