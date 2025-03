Polícia Civil desmantela tráfico interestadual de drogas Operação abrangeu várias cidades, incluindo Rio Verde (GO), Campo Grande (MS) e Uberaba (MG) Balanço Geral Goiás|Do R7 28/03/2025 - 11h51 (Atualizado em 28/03/2025 - 11h51 ) twitter

A Polícia Civil realizou uma operação significativa contra integrantes de uma associação criminosa, suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas. Durante a ação, foram cumpridos 15 mandados de prisão e 16 de busca e apreensão.

A ação foi um desdobramento de uma operação anterior, que aconteceu em setembro do ano passado, em que 9 pessoas foram presas e 80 kg de maconha apreendidos. No decorrer dessa investigação, a polícia descobriu que o esquema envolvia tráfico interestadual, com drogas saindo do Mato Grosso do Sul para Goiás e Minas Gerais.

Por isso, foi realizada uma nova operação, que abrangeu várias cidades, incluindo Rio Verde (GO), Campo Grande (MS) e Uberaba (MG). Na ação, bens foram bloqueados e produtos ilícitos apreendidos.

A investigação segue em andamento para identificar mais envolvidos, e possivelmente terá uma terceira fase. Até agora, 24 pessoas foram presas no total.