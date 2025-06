Polícia prende homem com pornografia infantojuvenil armazenada no celular Ação aconteceu após uma denúncia anônima, em Itumbiara (GO) Balanço Geral Goiás|Do R7 27/06/2025 - 15h46 (Atualizado em 27/06/2025 - 15h46 ) twitter

Em Itumbiara (GO), a Polícia Civil prendeu um homem em flagrante por armazenar pornografia infantojuvenil no celular. Um mandado de busca e apreensão foi expedido após uma denúncia anônima. O crime está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente.