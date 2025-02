Policial é baleado por ciúmes em Goiânia (GO) Suspeito acreditava em envolvimento da vítima com sua mulher Balanço Geral Goiás|Do R7 18/02/2025 - 18h13 (Atualizado em 18/02/2025 - 18h13 ) twitter

Um policial foi baleado no bairro Alto do Vale, em Goiânia (GO), sendo atingido por três projéteis, um no abdômen e dois na região pélvica. O crime, cometido por um homem de 36 anos, teria sido motivado por ciúmes, já que o suspeito acreditava que a vítima tinha um envolvimento com sua esposa.

O autor do crime foi preso menos de uma hora após o ataque, no bairro Ipiranga, onde a polícia encontrou o carro usado na fuga, além de um revólver e munições não deflagradas.

A vítima, que foi socorrida e encaminhada ao hospital, permanece internada.