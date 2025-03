Prédio da Igreja Videira será demolido após desabamento de teto O acidente aconteceu enquanto placas solares eram instaladas na estrutura Balanço Geral Goiás|Do R7 21/03/2025 - 13h13 (Atualizado em 21/03/2025 - 13h13 ) twitter

O prédio da Igreja Videira, que fica no setor Leste Vila Nova, em Goiânia (GO), será demolido, após o teto desabar na última quarta-feira (19).

O acidente aconteceu enquanto placas solares eram instaladas na estrutura. No momento do acidente, 6 trabalhadores estavam no local e um deles sofreu traumatismo craniano.

Segundo o pastor responsável pela igreja, a empresa contratada para o serviço apresentou um laudo técnico garantindo que a estrutura suportaria o peso das placas.

A Polícia Civil e o CREA estão investigando o caso.