Prédio do TJGO é evacuado após vazamento de água inundar corredores A energia e os elevadores foram desligados por segurança, e o atendimento foi suspenso Balanço Geral Goiás|Do R7 23/05/2025 - 16h06 (Atualizado em 23/05/2025 - 16h06 )

Um prédio do Tribunal de Justiça de Goiás, em Goiânia (GO), precisou ser evacuado após um vazamento de água provocar a queda de parte do forro de gesso e a inundação de corredores. A energia e os elevadores foram desligados por segurança, e o atendimento foi suspenso. A Diretoria de Engenharia investiga o incidente.