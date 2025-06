PRF já apreendeu 5 toneladas de drogas nas rodovias de Goiás em 20 Entorpecentes somam mais de R$ 39 milhões de prejuízo para o tráfico Balanço Geral Goiás|Do R7 17/06/2025 - 15h45 (Atualizado em 17/06/2025 - 15h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

De janeiro até junho deste ano, a Polícia Rodoviária Federal já apreendeu mais de 5 toneladas de drogas nas rodovias de Goiás, totalizando cerca de R$ 39 milhões de prejuízo para o tráfico. As drogas mais apreendidas são maconha, cocaína e anfetaminas. As apreensões ocorrem principalmente nas divisas do estado, com métodos inusitados de transporte das drogas, como dentro de pneus e máquinas de lavar.