Produtor rural invade e ameaça incendiar agência da Equatorial Motivação do atentado foi a insatisfação do homem com o fornecimento de energia da empresa, em Senador Canedo (GO) Balanço Geral Goiás|Do R7 13/02/2025 - 13h33 (Atualizado em 13/02/2025 - 13h33 )

Em Senador Canedo (GO), um homem invadiu uma agência da Equatorial e fez funcionários de reféns. Ele estava com galões de gasolina e ameaçou colocar fogo no local, que fica no Jardim Canedo I.

Várias forças de segurança foram acionadas, entre elas o Bope e o Corpo de Bombeiros. No momento do atentado, havia 10 pessoas na loja e todas elas saíram em segurança, antes de o homem derramar gasolina no próprio corpo e começar uma manifestação.

O homem, que é produtor rural, estava possivelmente em surto e a motivação do atentado foi a insatisfação com o fornecimento de energia da empresa em Senador Canedo. De acordo com informações, devido ao temporal de terça-feira (11), a propriedade rural do homem teria ficado sem energia por várias horas.

O produtor rural foi preso.