Quadrilha invade sistema e diminui tempo de pena de condenados Grupo conseguiu adiantar datas para progressão de crime, de modo que os presos pudessem passar do regime fechado para o regime semiaberto mais rapidamente Balanço Geral Goiás|Do R7 14/02/2025 - 13h30 (Atualizado em 14/02/2025 - 13h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Federal está investigando uma quadrilha que alterou o tempo de pena de condenados. O grupo criminoso acessou de forma fraudulenta os sistemas de execução penal e de mandado de prisão, geridos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e realizou alterações indevidas nas penas de presos.

Investigações comprovaram que o grupo conseguiu adiantar datas para a progressão de pena, de modo que os presos pudessem passar do regime fechado para o regime semiaberto mais rapidamente. Há ainda a suspeita de participação de advogados no esquema.

Entre os beneficiados com as fraudes estão condenados com mais de 60 anos de prisão e integrantes de uma facção criminosa. Até o momento, foram identificados 15 processos de execução com indícios de fraude, mas o número pode aumentar com o desdobramento da investigação.