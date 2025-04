Quadrilha que desviava cargas em caminhões com placas clonadas é descoberta Cinco integrantes do grupo foram presos em operação da Polícia Civil. Pelo menos 8 vítimas foram identificadas em Goiás Balanço Geral Goiás|Do R7 10/04/2025 - 16h36 (Atualizado em 10/04/2025 - 16h36 ) twitter

A Polícia Civil, em colaboração com o Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (GREF), prendeu cinco integrantes de uma quadrilha que aplicava o ‘golpe do falso frete’ na região do entorno do Distrito Federal e em Goiás.

Utilizando documentos e caminhões com placas clonadas, os criminosos enganavam empresários e desviavam cargas. Pelo menos 8 vítimas já foram identificadas no estado de Goiás.

O delegado Maytan Santana detalhou como a organização criminosa operava, com cada membro desempenhando um papel específico. As investigações seguem para localizar suspeitos foragidos, identificar mais vítimas e responsabilizar todos os envolvidos.