Sanduicheria é invadida pela terceira vez em menos de um ano Estabelecimento fica localizado na Vila Isaura, em Goiânia (GO) Balanço Geral Goiás|Do R7 13/06/2025 - 15h39 (Atualizado em 13/06/2025 - 15h39 )

Uma sanduicheria foi arrombada e furtada três vezes em menos de um ano na Vila Isaura, em Goiânia (GO). Na última ocorrência, o ladrão fingiu ser morador em situação de rua para não levantar suspeitas. Durante a madrugada, ele forçou a porta do comércio com um pedaço de madeira, entrou e furtou dinheiro e sorvetes. Em nota, a Polícia Militar informou que irá intensificar o patrulhamento na região.