Suspeitos de matar dono de padaria são levados para a delegacia

Acompanhe os detalhes do caso envolvendo o empresário Carlos Luiz de Sá, cujo corpo foi encontrado após uma investigação que levou à prisão de Vinicius Valentim da Silva Batista e sua irmã menor de idade.

O delegado Douglas Pedrosa explicou que a prisão em flagrante por ocultação de cadáver já foi decretada, com possibilidade de conversão em prisão preventiva. O crime teve planejamento meticuloso e envolveu a transferência do corpo da vítima entre cidades. Os suspeitos foram capturados em Uruaçu (GO).

A irmã de Carlos conversou com a Record GO e compartilhou detalhes sobre a relação prévia entre os envolvidos e a vítima.