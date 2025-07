Suspeitos de tiroteio que matou homem em cavalgada são presos Crime aconteceu no fim de junho em Santa Rosa de Goiás (GO) Balanço Geral Goiás|Do R7 11/07/2025 - 14h41 (Atualizado em 11/07/2025 - 14h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dois suspeitos foram presos após um tiroteio durante uma cavalgada que aconteceu no fim de junho em Santa Rosa de Goiás (GO). O tiroteio, que teria começado após uma discussão nos banheiros do evento, resultou na morte de Tiago Costa, de 35 anos, e feriu gravemente um amigo dele, de 27 anos. Os responsáveis pelo crime responderão por homicídio e tentativa de homicídio.