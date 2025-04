Suspeitos são presos com ecstasy, haxixe e skunk em Goiânia (GO) Ação da Polícia Militar aconteceu nos bairros Buriti Sereno e Garavelo B. As drogas apreendidas foram avaliadas em R$ 150 mil

Balanço Geral Goiás|Do R7 17/04/2025 - 16h47 (Atualizado em 17/04/2025 - 16h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share