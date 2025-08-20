Traficante é preso após ameaçar homem com arma em briga de trânsito A polícia foi acionada e localizou o suspeito, que estava com várias porções de drogas Balanço Geral Goiás|Do R7 20/08/2025 - 15h36 (Atualizado em 20/08/2025 - 15h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um traficante armado foi preso após ameaçar um motorista durante uma discussão de trânsito em Aparecida (GO). A polícia foi acionada e localizou o suspeito, que estava com várias porções de drogas. Durante a abordagem, ele confessou ter mais entorpecentes armazenados em um imóvel alugado. No local, foram apreendidos 400g de cocaína, 900g de maconha, uma pistola de uso restrito, munições e dinheiro proveniente do tráfico.