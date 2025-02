Traficante parte para cima de policiais e é preso Caso aconteceu em Rio Verde (GO), quando agentes patrulhavam o bairro Promissão Balanço Geral Goiás|Do R7 20/01/2025 - 15h46 (Atualizado em 20/01/2025 - 15h46 ) twitter

Em Rio Verde (GO), drogas foram encontradas em um campo de futebol. Agentes da polícia realizavam patrulhamento pelo bairro Promissão, quando avistaram um homem com atitude suspeita. Ele estava na quadra de futebol e reagiu ao ser abordado, partindo para cima dos policiais. Após ser contido, o suspeito foi revistado e, com ele, foram encontradas quatro porções de maconha.

Na casa do homem, a polícia apreendeu mais porções do entorpecente. Ele foi preso por tráfico de drogas e está à disposição da justiça.