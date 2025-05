Trio invade loja de joias de prata e deixa prejuízo de R$ 60 mil Câmeras de segurança registraram o momento em que os criminosos arrombaram a janela do estabelecimento, que fica em Pirenópolis (GO), e furtaram objetos de valor Balanço Geral Goiás|Do R7 08/05/2025 - 14h51 (Atualizado em 08/05/2025 - 14h51 ) twitter

Três indivíduos estão sendo procurados pela polícia após invadirem uma loja de joias de prata em Pirenópolis (GO).

Câmeras de segurança registraram o momento em que os criminosos arrombaram a janela do estabelecimento e furtaram diversos objetos de valor. O prejuízo foi de mais de R$ 60 mil.

Apesar de os criminosos estarem com capuzes no momento do crime, alguns rostos foram capturados pelas câmeras. A polícia está utilizando as imagens para identificar os suspeitos.