Vigilante é assassinado a tiros em Jataí (GO) Identificado como Dorgival, o homem foi morto em plena luz do dia enquanto conduzia uma moto Balanço Geral Goiás|Do R7 16/06/2025 - 15h32 (Atualizado em 16/06/2025 - 15h32 )

Em Jataí (GO), um vigilante identificado como Dorgival foi assassinado a tiros enquanto estava em uma moto. O crime aconteceu em plena luz do dia e ainda não há informações sobre a motivação. A polícia está analisando as câmeras de segurança da região para identificar os autores.