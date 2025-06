Dono de distribuidora é preso por furto de energia em Águas Lindas (GO) O proprietário pagava apenas R$ 280 de energia, mas o consumo real correspondia a R$ 11 mil Goiás Record|Do R7 20/06/2025 - 20h01 (Atualizado em 20/06/2025 - 20h01 ) twitter

O dono de uma distribuidora de bebidas em Águas Lindas (GO) foi preso por furto de energia. Uma operação conjunta entre a Equatorial Goiás e a polícia descobriu uma fraude no registro do estabelecimento. O proprietário pagava apenas R$ 280 de energia, mas o consumo real correspondia a R$ 11 mil. Em Santa Helena (GO), outros nove comércios também foram flagrados furtando energia.