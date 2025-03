Esquema de venda e compra de contas bancárias é descoberto Segundo a polícia, os criminosos usam as contas para movimentar dinheiro obtido com fraudes e golpes virtuais Goiás Record|Do R7 28/03/2025 - 12h07 (Atualizado em 28/03/2025 - 12h07 ) twitter

A Polícia Civil prendeu um homem responsável por administrar um site de compra e venda de contas bancárias usadas em golpes na internet. Além do site, o suspeito gerenciava grupos com até 1.800 membros.

Segundo a polícia, os criminosos usam as contas para movimentar dinheiro obtido com fraudes e golpes virtuais. As pessoas que vendem as contas também sabem que as contas são utilizadas para meios ilícitos e, geralmente, recebem apenas R$200 pelas vendas.

A pena de prisão para os envolvidos pode chegar a 8 anos de prisão.