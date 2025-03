Farmacêutico goiano é preso nos EUA por contrabando de medicamentos Além dele, outros três brasileiros também foram autuados Goiás Record|Do R7 14/03/2025 - 13h45 (Atualizado em 14/03/2025 - 13h45 ) twitter

Um farmacêutico goiano e outros três brasileiros foram presos nos Estados Unidos por envolvimento em contrabando de medicamentos.

Uma farmácia clandestina foi descoberta dentro de um apartamento no estado de Massachusetts, onde foram encontrados diversos medicamentos, incluindo calmantes e analgésicos de venda restrita.

O esquema era gerido por Douglas Reis, Dekny Marcos, Dekmara de Carvalho e Wandiscleia Ferreira viviam ilegalmente no país. O líder seria Douglas, farmacêutico formado no Brasil.

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, Douglas supostamente importava os medicamentos do Brasil e revendia para brasileiros que viviam no país.

A operação fez parte de uma iniciativa para combater crimes cometidos por imigrantes ilegais. Caso condenados, os brasileiros poderão pegar até 20 anos de prisão, além de multas de 1 milhão de dólares.