Motorista sem habilitação perde o controle do carro e quase atropela criança

Em Goiânia (GO), um carro descontrolado colidiu com o portão de uma casa, no Jardim Novo Mundo. Segundos antes da colisão, uma criança passou pelo local em uma bicicleta e, por pouco, não foi atingida.

No veículo, estavam o motorista, de 23 anos, e duas jovens. Uma das passageiras foi socorrida com dores no tórax. O condutor, que dirigia sem habilitação, fugiu após o acidente. De acordo com a polícia, havia latas de bebidas no carro.

O pai do motorista foi ao local e prometeu arcar com os prejuízos.