PM morto em confronto tinha acabado de comprar casa nova Paulo Vitor Coelho de Campos, cabo da Polícia Militar, foi velado em Goiânia (GO) nesta terça-feira (11) Goiás Record|Do R7 12/02/2025 - 14h40 (Atualizado em 12/02/2025 - 14h40 )

velório de Paulo Vitor Coelho de Campos, policial morto durante uma troca de tiros com um foragido, aconteceu nesta terça-feira (11), na Academia da Polícia Militar, em Goiânia (GO). Paulo, de 32 anos, era cabo da PM e foi atingido por um tiro no pescoço em um confronto com o criminoso Fábio Bernardo dos Santos, de 37 anos.

Os amigos do cabo Campos lamentaram a morte do policial e elogiaram a atuação do colega. No âmbito pessoal, Paulo era presente como pai e marido, e tinha acabado de comprar uma casa nova para viver com a família.