Robô com inteligência artificial revoluciona Agronegócio Ele auxilia produtores rurais, oferecendo soluções personalizadas para desafios na lavoura, como o manejo de pragas Goiás|Do R7 14/04/2025 - 17h47 (Atualizado em 14/04/2025 - 17h47 )

Descubra como o robô Cortevano, desenvolvido pela Corteva, está revolucionando o agronegócio com inteligência artificial.

Durante a Tecnoshow, o robô demonstra sua capacidade de auxiliar produtores rurais, oferecendo soluções personalizadas para desafios na lavoura, como o manejo de pragas.

Julio Maximo explica o desenvolvimento e a importância do Cortevano na maior feira de agronegócio do Centro-Oeste, destacando a parceria de 50 anos com a Corteva.

Veja como a tecnologia está transformando o campo e apoiando o produtor rural com programas de incentivo e proteção de cultivos.