Alto contraste

A+

A-

Escola Educação Escola Educação (Escola Educação)

O Procon da Prefeitura de Juiz de Fora, cidade do interior de Minas Gerais, aplicou uma multa quase milionária ao Google em um processo administrativo que envolve a parceria do serviço de armazenamento de arquivos via Google Drive com universidades.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Notícias sobre Educação - Enem, vestibular, professores e muito mais

Leia mais em Notícias sobre Educação - Enem, vestibular, professores e muito mais

• Google é multado em quase R$ 1 milhão pelo Procon; entenda as razões

• Chega de colocar a vida em risco! Aprenda a calibrar os pneus corretamente

• Vazou! Detalhes da atualização 4.5 do GPT ficam disponíveis na internet

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.