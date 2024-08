Bom dia! Casal acorda com ovelhas pastando sobre o telhado de casa Ovinos invadiram propriedade em Whitworth, na Inglaterra, e acabaram registrados por moradora do local Hora 7|Do R7 20/08/2024 - 13h03 (Atualizado em 20/08/2024 - 13h03 ) ‌



Kristen Jackson, 28, e Daniel Payne, 33, ainda estavam na cama quando, na manhã do último dia 15, escutaram barulhos altos vindos do lado de fora da casa onde vivem, em Whitworth, na Inglaterra. Imediatamente, Kristen saiu para averiguar e se deparou com um grupo de ovelhas sobre o telhado.

Ovelhas sobres o telhado de casa na Inglaterra Reprodução/Kristen Jackson (via Facebook/Manchester Evening News)

“Pulei da cama, saí pela porta dos fundos, fui até a área do jardim dos fundos e olhei para cima. Fiquei tipo, ‘Meu Deus, tem ovelhas no telhado’”, relatou a moradora, em entrevista ao jornal Lancashire Telegraph. “Simplesmente comecei a rir porque foi meio hilário.”

Ela então correu para dentro de casa, pegou o celular e chamou o marido para ver a cena inusitada. “Ele começou a rir do fato de que tínhamos quatro ovelhas na casa, e elas estavam apenas olhando para nós.”

O fato da casa deles estar abaixo do nível da rua facilitou a invasão ovina. Ainda assim, Kristen afirmou estar surpresa de que os animais tenham entrado pela garagem, atravessado a cerca e empoleirado no telhado.

Segundo a moradora, levou entre cinco a dez minutos para as ovelhas retornarem à estrada. Ela também informou que reforçará os limites da propriedade, visando evitar contratempos futuros.