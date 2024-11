Empresa descobre que um em cada 12 de seus funcionários nunca fez o ‘número 2′ no local Levantamento realizado por loja de acessórios para banheiro da Inglaterra visava calcular o impacto das pausas para as necessidades na produtividade Hora 7|Do R7 12/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 12/11/2024 - 02h00 ) twitter

Recentemente, uma empresa que vende acessórios para toaletes em Leicester, na Inglaterra, entrevistou cerca de 1.000 funcionários sobre os hábitos de uso deles nos banheiros durante o expediente. O objetivo era calcular o impacto das pausas em questão na produtividade.

Funcionários de empresa britânica nunca fizeram o 'número 2' no local Reprodução/qssupplies.co.uk

Conforme reportado pelo jornal New York Post, o levantamento descobriu que um em cada 12 desses colaboradores nunca fez o “número 2″ no local, enquanto 34% revelaram ter medo de utilizar as instalações.

Para 59% dos entrevistados, a falta de privacidade é um dos motivos da contenção, seguida pelo constrangimento com o cheiro (57%) e preocupação com o barulho (47%).

Segundo o levantamento, há ainda uma disparidade de gênero relacionada ao medo em questão. Quase metade das funcionárias da empresa (48%) afirma não defecar durante o expediente. Entre os homens, apenas 19% têm o mesmo receio.

Outro recorte interessante dos dados aponta que 11% dos colaboradores pertencentes à Geração Z, a mais recente a chegar ao mercado de trabalho, também garantiu nunca ter feito “o número 2″ no banheiro da empresa.

