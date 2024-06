Familiares de falecido assistem a jogo da Copa América durante funeral

Alto contraste

Nem mesmo a perda de um ente querido impediu uma família chilena de acompanhar a estreia da seleção do país contra o Peru, pela primeira rodada do grupo A da Copa América. As imagens do evento viralizaram nas redes sociais.

Familiares de falecido assistem a jogo durante funeral Reprodução/Redes Sociais

Ao que tudo indica, o falecido, identificado como Tio Feña, era um amante futebolístico.

“Tio Feña, obrigado por todos os momentos que você nos proporcionou”, diz o cartaz próximo ao caixão. “Sempre nos lembraremos de você, sua família Condoriana.”

Apesar do empenho da torcida em um momento de tristeza, o jogo em questão terminou empatado por 0 a 0.

Para piorar, na segunda partida pela Copa América, o Chile perdeu da Argentina por 1 a 0, e agora precisa vencer o Canadá no sábado (29), para ter chance de avançar à próxima fase.