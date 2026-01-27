Análise: Rússia não consegue defender aliados estratégicos após desgaste na guerra da Ucrânia Embaixador russo na Venezuela disse que regime do país não utilizou de forma adequada defesas antiaéreas durante operação norte-americana

O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia pediu a libertação imediata do ex-líder venezuelano, Nicolás Maduro. Segundo o representante, a prisão de Maduro é classificada como uma violação flagrante do direito internacional. Ele também afirmou que qualquer diálogo futuro depende da soltura do venezuelano.

Já o embaixador russo na Venezuela disse que o regime do país não utilizou de forma adequada as defesas antiaéreas durante a operação norte-americana. No final de semana, a presidente interina da Venezuela pediu o fim das imposições dos Estados Unidos sobre o país.

Em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (27), Vitelio Brustolin, pesquisador e professor de relações internacionais, afirma que, “a Rússia se enfraqueceu muito na guerra na Ucrânia e isso é perceptível, porque não consegue projetar poder e defender seus aliados estratégicos”.

Segundo ele, a Venezuela comprou muitos armamentos russos, mas não foram eficazes no momento do ataque norte-americano. “Os russos estão dizendo que os venezuelanos não souberam operar por falta de treinamento, na verdade, os russos treinaram os venezuelanos durante muito tempo. [...] O fato é que o sistema não funcionou”, explica.

“O ataque foi vexatório e a Rússia não conseguiu defender a Venezuela. Assim como não conseguiu defender o regime do ditador Bashar al-Assad, que também caiu lá na Síria. [...] Não conseguiu impedir o bombardeio do Irã no ano passado, por Israel e pelos Estados Unidos. Não conseguiu impedir a derrota da Armênia contra o Azerbaijão”, aponta o professor.

