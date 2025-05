Após polêmica no Reino Unido, alfândega da China apreende centenas de Labubus Agentes exibiram malas cheias dos bonecos durante uma coletiva de imprensa Internacional|Do R7 31/05/2025 - 12h34 (Atualizado em 31/05/2025 - 12h34 ) twitter

Boneco viral foi retirado das lojas do Reino Unido após brigas entre clientes Reprodução/X/@kyliequil_/@waywoodceo

Autoridades alfandegárias da China apreenderam centenas de bonecos Labubu, da fabricante Pop Mart, em operações de combate ao contrabando realizadas desde abril. A ação ocorre em meio à crescente demanda global pelo produto, que tem provocado aglomerações em pontos de venda no Reino Unido e esgotamento nas lojas chinesas.

Segundo publicações da Administração Geral das Alfândegas, ao menos 462 brinquedos foram confiscados por tentativa de revenda irregular. Em uma das ações mais recentes, agentes exibiram malas cheias dos bonecos durante uma coletiva de imprensa. A legislação chinesa proíbe a importação ou transporte de produtos com fins comerciais sem autorização.

Apesar de ser produzido majoritariamente na China, o Labubu desapareceu das prateleiras das lojas oficiais da Pop Mart.

Criado em 2015 pelo artista Kasing Lung, o boneco se popularizou nos últimos meses após aparições com artistas como Rihanna E Dua Lipa. A edição mais recente, chamada Labubu 3.0, tem preço oficial de 584 yuans (cerca de US$ 81), mas vem sendo revendida por até 2 mil yuans (US$ 278) em plataformas não autorizadas.

‌



Em Pequim, consumidores relatam dificuldades para encontrar o produto por meios regulares. Muitos recorrem ao mercado paralelo, mesmo com o risco de adquirir itens falsificados.

A escassez não é restrita à China. No Reino Unido, a procura provocou tumultos. Em Birmingham, vídeos publicados no TikTok mostram filas e aglomerações na porta de um shopping. A Pop Mart chegou a suspender temporariamente as vendas presenciais para evitar incidentes.

‌



Dados financeiros divulgados pela empresa indicam aumento de 125% no lucro bruto global em 2024. A receita na China ultrapassou US$ 1,09 bilhão, crescimento de 34% em relação ao ano anterior. Até o momento, a Pop Mart não se manifestou sobre o mercado paralelo nem sobre as apreensões feitas pelas autoridades chinesas.

