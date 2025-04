Discussão entre candidatos à prefeitura no Uruguai termina com empurrão; veja vídeo Postulante agredido sugeriu que o episódio pode ter sido premeditado Internacional|Do R7 23/04/2025 - 20h36 (Atualizado em 23/04/2025 - 20h36 ) twitter

Ânimos se exaltaram após uma troca de insultos Reprodução/X

Uma entrevista ao vivo entre dois candidatos à prefeitura de Rivera, no Uruguai, terminou em agressão física nesta quarta-feira (23). O incidente ocorreu durante o programa Edición Ilimitada e envolveu Mauricio González, do Partido Colorado, e Ricardo Estéves, da Frente Ampla.

Durante a transmissão, os ânimos se exaltaram após uma troca de insultos. No vídeo é possível ouvir González perguntar a Estéves: “Quem ainda te conhece?”. E o adversário responde: “Todo o Uruguai me conhece”. Na sequência, os dois se xingam até que González se levanta e empurra Estéves, que cai no chão.

El candidato por el Frente Amplio en Rivera, Ricardo Estéves, aseguró que llevará el caso a la Justicia. El colorado Mauricio González pidió disculpas por la agresión https://t.co/WtvLIEYYr5 pic.twitter.com/xmKAhtpn3M — EL PAÍS (@elpaisuy) April 23, 2025

Em entrevista após o ocorrido, Estéves afirmou que a tensão começou quando mencionou os altos índices de pobreza infantil em Rivera. “Respeitei tudo o que o outro candidato disse. Mas quando falei a verdade sobre a realidade do departamento, ele se exaltou”, disse. “Eles governam Rivera há 40 anos e agem como se fossem donos da cidade. Quando confrontados, recorrem à violência.”

O candidato da Frente Ampla informou que levará o caso à Justiça. “Não é uma boa imagem para a democracia. Já tenho dois advogados cuidando disso. O país inteiro viu o que aconteceu”, declarou.

‌



Estéves também sugeriu que o episódio pode ter sido premeditado, uma vez que a transmissão estava no canal pessoal de González, que teria levado sua própria equipe de filmagem.

Por meio de nota publicada no Facebook, González reconheceu o empurrão, mas afirmou que o vídeo divulgado “está editado” e não mostra provocações anteriores. “Fui abusado verbalmente e convidado a lutar. Embora tenha tentado manter a calma, reagi de forma incorreta. Peço desculpas públicas”, escreveu. Ele solicitou à emissora a exibição da entrevista completa, sem cortes.

