Elon Musk diz ter dado R$ 14 milhões para suposta mãe de seu 13° filho Influenciadora entrou com uma petição de paternidade na Suprema Corte de Manhattan no mês passado, exigindo que Musk realizasse um teste genético Internacional|Do R7 31/03/2025 - 22h08 (Atualizado em 31/03/2025 - 22h09 )

St. Clair alega que os dois conceberam a criança durante uma viagem a St. Barts, em janeiro de 2024 Reprodução/Record News

Elon Musk rebateu nesta segunda-feira (31) as acusações da influenciadora Ashley St. Clair de que teria reduzido a pensão alimentícia do filho que ela afirma ter tido com o bilionário. Em uma postagem no X, Musk disse não saber se é o pai da criança, mas afirmou estar disposto a descobrir.

O dono da Tesla e da SpaceX afirmou ainda que já repassou US$ 2,5 milhões (cerca de R$ 14 milhões) a St. Clair e que envia a ela US$ 500 mil (cerca de R$ 3 milhões) por ano.

No entanto, a influenciadora rebateu, chamando Musk de “criança-homem petulante” e alegando que ele se recusou a fazer um teste de paternidade. “Pedimos que você confirmasse a paternidade antes mesmo de nosso filho nascer. Você recusou”, publicou.

Ela também afirmou que os valores enviados por Musk eram destinados à criança e não a ela. “Você achava necessário... até que retirou a maior parte para manter o controle e me punir por ‘desobediência’. Mas você está apenas punindo seu filho.”, declarou.

As afirmações de St. Clair foram feitas após um vídeo em que ela aparece vendendo seu Tesla Model S, avaliado em US$ 100 mil (cerca de R$ 570 mil), alegando que precisava cobrir um corte de 60% na pensão alimentícia. Questionada se via a redução como vingança, ela respondeu: “Bem, esse é o seu modus operandi quando as mulheres falam”.

A influenciadora, de 26 anos, entrou com uma petição de paternidade na Suprema Corte de Manhattan no mês passado, exigindo que Musk, de 53 anos, realizasse um teste genético. No processo, ela alega que os dois conceberam a criança durante uma viagem a St. Barts, em janeiro de 2024. A documentação inclui uma foto de Musk segurando o bebê e informa que ele encontrou a criança pelo menos três vezes.

Desde que se identificou como mãe do suposto filho de Musk, St. Clair tem sido criticada por apoiadores do ex-presidente Donald Trump. Nas redes sociais, alguns usuários a acusaram de tentar se aproveitar financeiramente do bilionário.

