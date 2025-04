EUA e Itália concordam em não discriminar ou taxar serviços digitais e empresas de tecnologia O aparente acordo entre as duas nações ocorre em um momento de negociações comerciais Internacional|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 18/04/2025 - 12h01 (Atualizado em 18/04/2025 - 12h01 ) twitter

EUA e Itália concordam em não discriminar ou taxar serviços digitais e empresas de tecnologia Agência Brasil/Divulgação

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, concordaram que um “ambiente não discriminatório em termos de taxação de serviços digitais é necessário para permitir investimentos de empresas de tecnologia de ponta”, segundo comunicado divulgado pela Casa Branca na manhã desta sexta-feira, 18.

“Os EUA e a Itália reconhecem a necessidade de proteger nossa infraestrutura e tecnologia nacionais críticas e sensíveis, que é o motivo pelo qual nos comprometemos a usar apenas vendedores confiáveis nessas redes e não haverá discriminação entre vendedores americanos ou italianos”, afirmaram os governos, na nota.

O aparente acordo entre as duas nações sobre poupar empresas de tecnologia ocorre em um momento de negociações comerciais entre EUA e a União Europeia (UE) para alcançar redução de tarifas impostas pelo governo Trump. Uma das medidas visadas pelo bloco era a taxação de serviços digitais, que poderia atingir big techs como Meta, Alphabet - controladora do Google - e Microsoft.

Anteriormente, autoridades europeias e americanas afirmaram que as negociações seriam exclusivamente entre o país e o bloco econômico, sem acordos individuais entre os EUA e países-membros.

‌



Trump e Meloni se reuniram na quinta-feira para discutir cooperação estratégica entre EUA e Itália em diversas áreas. Em nota, a Casa Branca confirmou que o presidente americano aceitou convite para visitar a Itália em breve e que considera também uma reunião EUA-Europa.

“Os Estados Unidos e a Itália concordam em trabalhar para garantir que o comércio entre os Estados Unidos e a Europa seja mutuamente benéfico, justo e recíproco”, afirmou o comunicado.

