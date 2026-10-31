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FOTOS: Nova onda de protestos toma conta da Europa neste sábado (31)

Manifestações contra o aumento do custo de vida, a crise habitacional e a deterioração dos serviços públicos levaram estudantes e trabalhadores às ruas de França, Alemanha, Portugal, Itália e Albânia

Internacional|Do R7

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Mais um fim de semana de protestos na França

Um manifestante segura um artefato pirotécnico durante um protesto organizado por sindicatos, como parte das manifestações nacionais convocadas pelo movimento dos “Coletes Amarelos”

Pedro Nunes/Reuters - 31.10.2026

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