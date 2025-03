Hackman morreu de doença cardíaca dias após esposa falecer por hantavírus, diz polícia Os corpos do casal foram descobertos em 26 de fevereiro, na casa onde viviam em Santa Fé, Novo México Internacional|Do R7 07/03/2025 - 18h49 (Atualizado em 07/03/2025 - 18h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Investigação recuperou itens pessoais do casal, como uma agenda mensal e dois celulares, mas nenhum indício de crime foi encontrado Reprodução/Record

Autoridades revelaram nesta sexta-feira (7) que o ator Gene Hackman, de 95 anos, morreu devido a uma doença cardíaca, com sinais avançados de Alzheimer contribuindo para seu estado debilitado. A morte ocorreu uma semana depois que a esposa, Betsy Arakawa, foi encontrada sem vida na mesma residência, vítima de síndrome pulmonar por hantavírus — doença rara transmitida por fezes de roedores infectados.

Os corpos do casal foram descobertos em 26 de fevereiro, na casa onde viviam em Santa Fé, Novo México. As autoridades inicialmente descartaram a possibilidade de crime, e testes para envenenamento por monóxido de carbono deram negativo.

A chefe médica legista, Dra. Heather Jarrell, afirmou que Hackman pode não ter percebido que sua esposa havia falecido, devido ao estágio avançado de Alzheimer. “O Sr. Hackman mostrou evidências de doença de Alzheimer significativa e estava em um estado de saúde muito precário”, explicou. “Acredito que, no final, foi a doença cardíaca que resultou em sua morte.”

Hackman foi encontrado caído na entrada da casa, enquanto Arakawa, de 65 anos, estava no banheiro, com um frasco de remédios aberto e pílulas espalhadas no balcão.

‌



A morte de Arakawa foi atribuída ao hantavírus, doença respiratória grave mais comum na primavera e no verão, quando excrementos de roedores podem contaminar ambientes fechados e mal ventilados. A médica afirmou que ainda não é possível determinar quanto tempo ela demorou para sucumbir à infecção.

A investigação recuperou itens pessoais do casal, como uma agenda mensal e dois celulares, mas nenhum indício de crime foi encontrado. O xerife do condado de Santa Fé, Adan Mendoza, anunciou os resultados durante uma coletiva de imprensa ao lado de autoridades estaduais de saúde e do corpo de bombeiros.

Gene Hackman, vencedor de dois Oscars, foi um dos maiores nomes de Hollywood, com papéis em filmes como Operação França (1971) e Os Imperdoáveis (1992).