Homem desaparecido há 30 anos reaparece na porta de casa sem memória e intriga familiares

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Vasile Gorgos, fazendeiro romeno, desapareceu em 1991 durante uma viagem de negócios.

Após 30 anos, ele voltou para casa sem memória do que ocorreu, usando as mesmas roupas de seu desaparecimento.

Embora em boa saúde, Gorgos não reconhecia seus filhos e falava apenas sobre o passado distante.

A história despertou interesse e gerou teorias sobre possíveis novas vidas que ele poderia ter levado durante o desaparecimento. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Após 30 anos desaparecido, idoso reapareceu em casa sem memória Reprodução/Sterile E-TV

Em 1991, o fazendeiro Vasile Gorgos saiu de casa em uma pequena vila da Romênia para uma viagem de negócios e nunca mais voltou. A família, que por anos aguardou por uma resposta, temeram o pior e assumiram que ele tivesse morrido. No entanto, 30 anos depois, o homem, agora um idoso de 96 anos, simplesmente surgiu na porta de casa, usando inclusive as mesmas roupas do dia em que desapareceu.

Na época, o desaparecimento mobilizou autoridades, que não encontraram qualquer pista. Gorgos havia comprado passagens de ida e volta, mas não pegou o trem que retornaria a sua cidade. Até que, num dia qualquer, um carro deixou o idoso em frente à antiga residência.

Os familiares relataram que o carro que trouxe o patriarca de volta para casa arrancou rapidamente, impedindo que qualquer registro fosse feito do veículo ou da placa. Passado o susto, a família ficou ainda mais surpresa ao ver que o fazendeiro estava com o mesmo terno que usou no dia em que desapareceu, três décadas atrás.

No bolso, ainda estavam seu documento de identidade e o bilhete de trem que havia usado no dia do sumiço. Ao ser levado para exames, médicos constataram que, apesar da idade avançada, ele estava em boa forma, apresentando apenas pequenos problemas neurológicos considerados normais.

‌



O idoso se lembrava do passado distante, como o fato de ter nascido em 1928, de que a esposa havia morrido e de ser filho de um comerciante famoso. No entanto, não reconhecia os próprios filhos. “Perguntamos uma coisa e ele responde outra. Fala apenas sobre a época em que criava e vendia gado, como se tivesse parado no tempo”, relatou o filho em entrevista à imprensa local.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A história acabou virando tema de podcasts e até documentários. Em um deles, o Cold Case Detective, investigadores amadores lembraram que Gorgos dizia insistentemente que “sempre esteve em casa”, frase que aumenta ainda mais o mistério que cerca toda essa história. Alguns teorizam que ele tenha abandonado a família para começar uma nova vida e, já idoso, decidiu voltar.

‌



A família também luta para compreender o retorno inesperado do patriarca. Para o filho, o pai pode ter passado por situações inimagináveis nos anos em que esteve longe. “Quem sabe onde ele esteve, com quem esteve, ou se foi forçado a trabalhar… ninguém sabe que tipo de vida ele levou”, lamentou.

Perguntas e Respostas Quem é Vasile Gorgos e qual é a sua história de desaparecimento? Vasile Gorgos é um fazendeiro romeno que desapareceu em 1991, quando saiu de casa para uma viagem de negócios e nunca mais voltou. Sua família, após anos de espera, assumiu que ele havia morrido. Quando e como Vasile Gorgos reapareceu? Vasile Gorgos reapareceu 30 anos depois, em 2021, na porta de sua casa, usando as mesmas roupas do dia em que desapareceu. Ele foi deixado em frente à sua antiga residência por um carro que partiu rapidamente, sem que a família conseguisse registrar informações sobre o veículo. O que foi encontrado com Vasile Gorgos ao retornar? Ao retornar, Vasile Gorgos estava com seu documento de identidade e o bilhete de trem que havia usado no dia de seu desaparecimento. Médicos que o examinaram constataram que, apesar da idade avançada, ele estava em boa forma, apresentando apenas pequenos problemas neurológicos considerados normais. O que Vasile Gorgos se lembra de seu passado? Vasile Gorgos se lembra de alguns aspectos de seu passado, como seu nascimento em 1928, a morte de sua esposa e que era filho de um comerciante famoso. No entanto, ele não reconhece seus próprios filhos e fala apenas sobre a época em que criava e vendia gado. Como a família reagiu ao retorno de Vasile Gorgos? A família ficou surpresa e intrigada com o retorno de Vasile Gorgos. O filho relatou que o pai responde de maneira confusa às perguntas, falando sobre o passado distante. Ele expressou preocupação sobre o que o pai pode ter vivido durante os anos em que esteve desaparecido. O que a história de Vasile Gorgos gerou na mídia? A história de Vasile Gorgos se tornou tema de podcasts e documentários. Em um deles, o Cold Case Detective, investigadores amadores destacaram que ele dizia insistentemente que "sempre esteve em casa", o que aumenta o mistério em torno de seu desaparecimento. Quais são as teorias sobre o desaparecimento de Vasile Gorgos? Algumas teorias sugerem que Vasile Gorgos pode ter abandonado sua família para começar uma nova vida e, já idoso, decidiu retornar. A família ainda luta para entender o que aconteceu durante os anos em que ele esteve ausente.