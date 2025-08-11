Queda de avião na Romênia deixa duas vítimas fatais

Na Romênia, um avião de pequeno porte caiu, resultando na morte do piloto de 47 anos e de um passageiro de 18 anos. Câmeras de segurança capturaram o momento exato da queda, seguida por uma explosão no pátio de uma fábrica abandonada. A aeronave realizava um voo recreativo, sem fins comerciais.
