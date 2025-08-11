Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Record News

Queda de avião na Romênia deixa duas vítimas fatais

Câmeras de segurança registram explosão após queda de aeronave em voo recreativo

Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Na Romênia, um avião de pequeno porte caiu, resultando na morte do piloto de 47 anos e de um passageiro de 18 anos. Câmeras de segurança capturaram o momento exato da queda, seguida por uma explosão no pátio de uma fábrica abandonada. A aeronave realizava um voo recreativo, sem fins comerciais.

Veja também


Gabriela Lusquiños, do MPRJ, fala sobre os riscos da exposição de crianças e adolescentes nas redes sociais

Hora News playlist

1/18

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.