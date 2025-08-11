Queda de avião na Romênia deixa duas vítimas fatais Câmeras de segurança registram explosão após queda de aeronave em voo recreativo Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/08/2025 - 20h00 (Atualizado em 11/08/2025 - 20h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Na Romênia, um avião de pequeno porte caiu, resultando na morte do piloto de 47 anos e de um passageiro de 18 anos. Câmeras de segurança capturaram o momento exato da queda, seguida por uma explosão no pátio de uma fábrica abandonada. A aeronave realizava um voo recreativo, sem fins comerciais.

Veja também

‌



Gabriela Lusquiños, do MPRJ, fala sobre os riscos da exposição de crianças e adolescentes nas redes sociais

Hora News playlist 1 / 18 Modo teatro Reproduzindo Como a 'adultização' denunciada por Felca contribui para a pedofilia e o que diz a lei brasileira Vigia captura adolescente após roubo de celular, e menor implora: 'Amanhã é meu aniversário' Tragédia no Mato Grosso: 39 feridos em acidente na BR-163 já receberam alta Veja dicas para evitar o colesterol alto, condição que contribui para casos de infarto e AVC Queda de avião na Romênia deixa piloto e passageiro mortos Caminhão derrapa em pista molhada e atinge carro na Rússia; veja vídeo Vídeo mostra momento em que homem dá tiro para o alto durante baile funk em São Paulo Tragédia de Mariana: Vale e BHP oferecem R$ 7,5 bilhões para encerrar ação coletiva no Reino Unido Colesterol alto pode não estar relacionado com a alimentação; entenda Fortes chuvas na China deixam dez mortos e 33 desaparecidos ‘Governo decidiu fazer o mais difícil’, critica economista ao comentar plano para conter tarifaço Marina Silva fala sobre PL do Licenciamento Ambiental: 'Que economia não brigue com ecologia'; veja Faustão realiza transplantes de fígado e rim em São Paulo Jovens brigam em frente à PUC-SP após partida entre Palmeiras e Corinthians China conclui teste de pouso e decolagem de módulo lunar tripulado Trump acusa CEO da Intel de manter laços com chineses e pede sua renúncia Lei Maria da Penha 19 anos: subnotificação de casos ainda é desafio no combate à violência doméstica Empréstimo é o segundo fator de inadimplência no Brasil; veja como não se endividar

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!