Criança de 6 anos morre de tumor no cérebro após erro de diagnóstico médico Menina britânica teve sintomas confundidos com "olho preguiçoso" e só descobriu a doença quando já era tarde demais Internacional|Do R7 31/08/2025 - 17h49 (Atualizado em 31/08/2025 - 17h49 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Octavia Cook, uma menina de 6 anos, faleceu após ser diagnosticada com um tumor cerebral inoperável.

Os sintomas iniciais foram mal interpretados como "olho preguiçoso" por médicos, levando a atrasos no diagnóstico.

Octavia enfrentou tratamentos agressivos, incluindo radioterapia, mas a doença progrediu e ela faleceu em agosto de 2025.

A mãe enfatiza a coragem e a vivacidade de Octavia, que sempre espalhou amor e alegria, deixando uma marca inesquecível. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Octavia Cook, de apenas 6 anos, morreu devido a um câncer agressivo nos olhos Reprodução/Redes Sociais

A pequena Octavia Cook, de apenas 6 anos, morreu em agosto deste ano após uma batalha contra um tumor inoperável no cérebro. O caso ganhou repercussão no Reino Unido porque os primeiros sintomas da menina foram ignorados pelos médicos, que trataram o problema como um simples “olho preguiçoso”. A mãe, Elysee Cook, notou que os olhos da filha começavam a desviar quando ela tinha apenas três anos. A família procurou ajuda médica, mas a preocupação foi ignorada diversas vezes.

Somente anos depois, quando os olhos da menina se cruzaram completamente, os profissionais de saúde pediram uma ressonância magnética, que revelou a dura verdade: Octavia tinha um glioma difuso da linha média, um dos tipos mais agressivos de tumor cerebral.

Na época, Elysee trabalhava como aprendiz de enfermagem em neurocirurgia e sabia o que a espera significava. “Três médicos vieram atrás da cortina e me disseram que era câncer. Quando descobrimos que era terminal, o chão sumiu sob os meus pés”, relatou. Mesmo diante do prognóstico, Octavia enfrentou radioterapia e testes com medicamentos experimentais.

O tumor chegou a reduzir, mas continuou comprometendo sua coordenação e suas forças. “O neurocirurgião disse que era um tumor enorme e ficou surpreso dela ainda estar reagindo tão bem. Isso mostra o quanto ela era forte”, contou a mãe.

Coragem até o fim

A menina manteve o bom humor durante o tratamento iniciado em outubro de 2023. Chegava às consultas vestida de Homem-Aranha e encantava a equipe médica. Mas, com o avanço da doença, perdeu gradualmente suas habilidades e acabou falecendo no dia 12 de agosto de 2025, cercada pela família.

Elysee faz questão de frisar que a filha “não partiu em paz dormindo”, mas lutando até o último instante. “Ela era muito corajosa e cheia de vida. Tinha uma alma linda e sempre espalhava amor. Uma vez, no centro de Leeds, ela correu até um desconhecido e o abraçou. E dava para ver que aquela pessoa precisava muito daquele gesto.”

Na escola, professores também prestaram homenagens. A vice-diretora disse que conviver com Octavia era como “redescobrir o mundo pelos olhos de uma criança”.

A menina deixa o irmão gêmeo, Edmund, que nasceu prematuro, tem autismo e enfrenta problemas de saúde como crises convulsivas. A família agora se mobiliza para organizar uma despedida especial para Octavia, lembrada como uma criança amorosa, determinada e inesquecível.

Perguntas e respostas

Qual é a história de Octavia Cook?

A pequena Octavia Cook, de 6 anos, faleceu em agosto de 2025 após lutar contra um tumor inoperável no cérebro. O caso ganhou notoriedade no Reino Unido devido ao erro de diagnóstico, onde os médicos inicialmente confundiram os sintomas da menina com "olho preguiçoso". Quais foram os primeiros sintomas apresentados por Octavia?

A mãe de Octavia, Elysee Cook, percebeu que os olhos da filha começaram a desviar quando ela tinha apenas três anos. Apesar das preocupações da família, os médicos ignoraram os sintomas em várias ocasiões. Quando o diagnóstico correto foi feito?

O diagnóstico correto só ocorreu anos depois, quando os olhos de Octavia se cruzaram completamente. Foi então que os profissionais de saúde solicitaram uma ressonância magnética, que revelou que ela tinha um glioma difuso da linha média, um tipo agressivo de tumor cerebral. Como a família reagiu ao diagnóstico?

Elysee, que trabalhava como aprendiz de enfermagem em neurocirurgia, ficou devastada ao receber a notícia de que o câncer era terminal. Ela relatou que a informação a deixou sem chão. Quais tratamentos Octavia recebeu?

Apesar do prognóstico, Octavia passou por radioterapia e participou de testes com medicamentos experimentais. O tumor chegou a reduzir, mas continuou a afetar sua coordenação e força. Como Octavia lidou com a doença?

Durante o tratamento, que começou em outubro de 2023, Octavia manteve um bom humor, chegando às consultas vestida de Homem-Aranha e encantando a equipe médica. Contudo, com o avanço da doença, suas habilidades foram gradualmente perdidas. Como foi o falecimento de Octavia?

Octavia faleceu no dia 12 de agosto de 2025, cercada pela família. Sua mãe enfatizou que a filha não partiu em paz, mas lutou até o último instante.