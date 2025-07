Homem invade prédio no coração de Nova York e mata ao menos cinco pessoas Segundo a imprensa internacional, ele teria usado um rifle em um arranha-céu na famosa Park Avenue Internacional|Do R7, em Brasília 28/07/2025 - 23h48 (Atualizado em 29/07/2025 - 00h25 ) twitter

Ataque ocorreu no fim do expediente em uma das avenidas mais movimentadas de Nova York

Cinco pessoas, entre elas um policial, foram mortas em um ataque em um prédio de luxo de Nova York, na noite desta segunda-feira (28).

Segundo a imprensa internacional, um homem, natural de Las Vegas, teria entrado no local vestindo um colete à prova de balas e armado com um rifle. Ele atirou nas pessoas e, em seguida, teria tirado a própria vida, segundo jornais internacionais.

O arranha-céu é localizado na Park Avenue, uma das principais e mais movimentadas avenidas da ilha de Manhattan. O tiroteio teria ocorrido no momento em que trabalhadores estavam deixando o local após o expediente. Segundo a imprensa internacional, ainda não há informações precisas sobre o número de feridos.

A área do tiroteio fica próxima a pontos turísticos, como o Rockefeller Center, a catedral de São Patrício, o Museu de Arte Moderna e a Quinta Avenida. Além disso, o prédio abriga a sede da NFL, a principal liga de futebol americano dos Estados Unidos.

