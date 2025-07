Influenciador neto de Fidel Castro ostenta luxo nas redes e revolta cubanos Sandro Castro esbanja refeições importadas, enquanto grande parte do país enfrenta escassez de insumos básicos Internacional|Do R7 26/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/07/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Estilo de vida luxuoso de Sandro Castro, neto de Fidel Castro, gera indignação em Cuba.

Pobreza extrema afeta 89% da população cubana, enquanto Sandro ostenta festas e bens de luxo.

Sandro é criticado nas redes sociais e até na família, mas o governo não toma posição sobre seus excessos.

Desigualdade entre a elite do regime e a população comum se acentua com a ostentação do influenciador. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Sandro Castro publica vídeos e fotos em iates, carros importados e bares exclusivos Reprodução/Instagram/sandro_castrox

O estilo de vida luxuoso exibido nas redes sociais por Sandro Castro, neto do ex-líder cubano Fidel Castro, tem causado indignação na população cubana. Com 123 mil seguidores em uma rede social, ele publica vídeos e fotos em iates, carros importados e bares exclusivos enquanto a maioria dos cubanos sobrevive com menos de US$ 25 por mês.

O mais recente relatório do Observatório Cubano dos Direitos Humanos (OCDH), revelou que a pobreza extrema disparou no final de 2024, atingindo 89% da população da ilha.

Sandro, de 33 anos, é filho de Alexis Castro Soto del Valle, um dos cinco filhos de Fidel, e cresceu no enclave de Punto Cero, local reservado à elite do regime. Atualmente, ele é conhecido por promover festas em Havana, onde a entrada pode custar um salário mensal dos cubanos, além de esbanjar nas redes refeições importadas, bebidas caras e passeios em locais privados.

As postagens, em tom jocoso, geram revolta entre os cubanos. Em um dos vídeos, Sandro brinca com a falta de energia elétrica na capital, usando músicas de reggaeton e fazendo comparações com a empresa estatal de energia. Em outra publicação, ele chama a cerveja Cristal de “remédio essencial”, enquanto grande parte do país enfrenta escassez de alimentos, medicamentos e combustíveis.

‌



O comportamento do influenciador tem recebido críticas nas redes sociais e até da própria família. O tio, Alex Castro, o chamou de “batata podre” e intelectuais alinhados ao governo também questionaram a postura pública de Sandro. Ainda assim, o regime atual, liderado por Miguel Díaz-Canel, não fez nenhum comentário oficial sobre os excessos do neto de Fidel.

Apesar da origem familiar e da presença online, o patrimônio de Sandro nunca foi divulgado oficialmente. Especialistas sugerem que a renda venha dos negócios noturnos que administra, do uso comercial de sua imagem nas redes e de possíveis vínculos com bens da família.

‌



A ostentação do influenciador contrasta com os dados econômicos recentes do país. O Produto Interno Bruto de Cuba encolheu 1,1% em 2024, acumulando cinco anos seguidos de recessão e uma queda total de quase 10% desde 2019. A inflação segue alta, apagões duram até 20 horas por dia e milhares de cubanos deixam o país em busca de melhores condições de vida.

Críticos afirmam que Sandro se tornou símbolo da desigualdade entre a elite do regime e a população comum.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp