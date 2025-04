Influenciador treina só um lado do trapézio para parecer menos atraente e viraliza Para se livrar da pressão estética, jovem decidiu ir na contramão da tendência conhecida como ‘looksmaxing’ Internacional|Do R7 29/04/2025 - 20h33 (Atualizado em 29/04/2025 - 20h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Resultado chamou atenção dos internautas pela desproporção atingida Reprodução/Instagram - @thecrookedman10

Um influenciador dos Estados Unidos viralizou nas redes sociais após contar que passou meses treinando apenas um lado do trapézio, o músculo que liga o pescoço aos ombros e à parte superior das costas. O motivo, segundo ele, foi inusitado: queria ficar menos atraente.

O jovem de 19 anos, conhecido como @thecrookedman10 no TikTok, explicou em um vídeo que cansou de receber mensagens demais sobre sua aparência. Para se livrar da pressão estética, decidiu ir na contramão de uma tendência popular na plataforma chamada “looksmaxing”, que incentiva a busca por uma aparência perfeita por meio de treinos intensos e hábitos rigorosos.

“Eu estava vendo muitos vídeos dizendo o que fazer para ficar mais bonito, conquistar mais mulheres. Mas eu tenho o problema oposto: recebo tantas mensagens que nem consigo ler todas”, afirmou.

Foi então que ele decidiu seguir uma lógica reversa. “Se todo mundo quer maximizar o visual, eu quero minimizar. A melhor forma que encontrei foi deixar meu corpo assimétrico. Treinei só um lado do trapézio, e funcionou.”

‌



O resultado chamou atenção dos internautas. “Não faz sentido nenhum!!! Adorei”, comentou um. Outro brincou: “Agora entendi por que você não responde minhas mensagens.”

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp