Jovem quase morre após só tomar laxante e comer legumes para usar vestido em aniversário

Especialistas alertam para os riscos das dietas extremas Anna Tarazevich/Pexels

Uma adolescente de 16 anos foi internada em estado crítico após passar duas semanas se alimentando apenas de pequenas porções de legumes e laxantes. O objetivo da jovem, identificada como Mei, moradora da província de Hunan, na China, era emagrecer o suficiente para caber em um vestido novo que usaria na própria festa de aniversário.

Segundo o jornal Xiaoxiang Morning Herald, Mei foi levada ao hospital após perder repentinamente a força nos membros e apresentar dificuldade para respirar. Exames indicaram um quadro de hipocalemia grave, condição provocada pela queda acentuada dos níveis de potássio no sangue. A jovem precisou ser submetida a um procedimento médico de emergência que durou 12 horas.

O médico Peng Min, do Hospital Popular de Hunan, explicou que a hipocalemia grave pode causar insuficiência respiratória e até parada cardíaca. A condição geralmente está associada a dietas desequilibradas e desidratação. O médico ressaltou que alimentos como batatas, frango e bananas, além da ingestão adequada de água, são essenciais para manter níveis saudáveis de potássio.

Depois do tratamento, Mei recebeu alta e afirmou que não pretende recorrer novamente a métodos extremos para perder peso. Segundo o hospital, seu estado de saúde agora é estável.

Casos como o de Mei não são isolados na China. No ano passado, um homem de 26 anos foi internado com o mesmo diagnóstico após adotar jejum intermitente severo e realizar exercícios físicos intensos diariamente. Em 2021, uma mulher de 38 anos sofreu intoxicação hídrica após consumir 4 litros de água salgada de uma só vez, seguindo instruções de vídeos online.

Especialistas alertam para os riscos das dietas extremas, que muitas vezes são divulgadas em redes sociais e podem levar a consequências graves. Em vez disso, recomendam práticas saudáveis e acompanhamento profissional para quem deseja emagrecer ou ganhar massa muscular.

