Kate Middleton exibe elegância e força ao cumprimentar rei Charles 3º Princesa chama atenção por reverência 'perfeita' e quase até o chão em evento da família real Internacional|Do R7 11/03/2025 - 18h12 (Atualizado em 11/03/2025 - 18h12 )

Kate Middleton ainda aproveitou a ocasião para prestar uma sutil homenagem à rainha Elizabeth 2ª Reprodução/Instagram - @princeandprincessofwales

Kate Middleton chamou atenção da mídia britânica por sua “postura impecável” durante um evento oficial. A Princesa de Gales fez uma reverência ao sogro, o rei Charles 3º, com tamanha graça e precisão que gerou elogios na imprensa do Reino Unido.

O gesto ocorreu na Abadia de Westminster, durante a missa em celebração ao Commonwealth Day, realizada na última segunda-feira (10). O evento contou com a presença de diversas autoridades e membros da realeza, incluindo o príncipe William.

A revista britânica Harper’s Bazaar destacou a fluidez do movimento de Kate, afirmando que sua execução “aparentemente sem esforço” reflete sua experiência e preparo físico. “Mesmo sendo incrivelmente difícil, ela fez com refinamento, o que prova duas coisas: Kate é uma princesa profissional e tem uma força muscular invejável”, escreveu a publicação.

Além do protocolo impecável, Middleton também se destacou pela escolha do figurino. Usando um elegante vestido vermelho da estilista Catherine Walker, a princesa manteve o visual intacto mesmo ao realizar a reverência. “Nem o tecido do vestido dobrou, nem seu fascinator (acessório feminino que simula um chapéu) saiu do lugar", observou a revista.

Homenagem à rainha Elizabeth 2ª

Kate Middleton aproveitou a ocasião para prestar uma sutil homenagem à rainha Elizabeth 2ª (1926-2022). Ela usou um colar de pérolas que pertenceu à monarca e que também já foi utilizado pela princesa Diana (1961-1997).

As joias, um presente do governo japonês para Elizabeth 2ª em 1975, marcaram presença em diversas ocasiões oficiais ao longo das décadas. Middleton deu continuidade ao legado da família real ao exibir o conjunto no evento, reforçando a simbologia e a tradição da realeza britânica.