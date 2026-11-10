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Lareira a álcool traz riscos e pode causar acidentes graves, como o da bicampeã olímpica; veja dicas

Caso da ex-nadadora Maria Shurochkina trouxe à tona o perigo dos aquecedores ecológicos

Internacional|Do R7

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LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Maria Shurochkina, ex-nadadora russa, sofreu queimaduras graves ao abastecer uma lareira a álcool.
  • Lareiras ecológicas não precisam de chaminé, mas requerem cuidados para evitar acidentes.
  • Esses aquecedores utilizam bioetanol, que queima de forma limpa, mas exigem ventilação adequada.
  • É crucial seguir as orientações do fabricante e nunca reabastecer a lareira enquanto estiver quente.

Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Lareiras ecológicas não precisam de chaminé e podem ser instaladas em diferentes lugares Pexels

O acidente da ex-nadadora russa Maria Shurochkina, que sofreu queimaduras graves enquanto abastecia uma lareira a álcool em seu apartamento, trouxe à tona o perigo desses aquecedores.

Diferente das lareiras tradicionais, as lareiras ecológicas, como a utilizada por Maria, não precisam de chaminé, conduto de exaustão ou tubulação de gás, o que as torna fáceis de instalar e adequadas para diferentes espaços. No entanto, é preciso tomar cuidado, pois o equipamento pode trazer riscos, assim como a versão comum.


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Segundo a Fundação Nacional de Energia do Reino Unido, esses aquecedores funcionam queimando bioetanol como combustível. O biocombustível renovável é produzido a partir de fontes vegetais como cana-de-açúcar, milho e trigo e queima de forma limpa, produzindo apenas dióxido de carbono e vapor de água como subprodutos, liberados na atmosfera.

Apesar dos benefícios ecológicos, a instituição destaca que é essencial seguir as orientações do fabricante para garantir o funcionamento seguro. Um dos principais pontos de atenção é o ambiente, que deve ter tamanho e ventilação adequados para evitar incêndios.


A lareira deve ser colocada sobre uma superfície estável e não inflamável, e mantida longe de materiais inflamáveis. Além disso, ela nunca deve ser reabastecida enquanto ainda estiver quente.

“O fogo nunca deve ser reabastecido enquanto estiver aceso ou ainda quente. Recomenda-se aguardar 30 minutos após o fogo se apagar completamente”, destaca a Fundação Nacional de Energia do Reino Unido.

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