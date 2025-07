Imagem de lareira em TV leva morador a acionar bombeiros em Belo Horizonte Suposto incêndio mobiliza bombeiros; era apenas uma ilusão causada por televisão Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/07/2025 - 19h16 (Atualizado em 14/07/2025 - 19h16 ) twitter

Morador confunde imagem de TV com incêndio no apartamento vizinho e aciona bombeiros

Em Belo Horizonte, um morador acionou o Corpo de Bombeiros ao acreditar que o apartamento vizinho estava em chamas devido a uma ilusão causada por uma televisão exibindo imagens de lareira.

O incidente aconteceu no domingo (13), quando o morador viu pela janela o que parecia ser um incêndio real e seguiu os protocolos de segurança ao chamar os bombeiros. Ao chegarem ao local, os bombeiros constataram que não havia perigo real, apenas a imagem na TV.

Apesar do engano, a atitude do morador foi elogiada pelos bombeiros como um exemplo de cuidado com a segurança dos vizinhos.

Assista ao vídeo - Morador confunde imagem de TV com incêndio no apartamento vizinho e aciona bombeiros

