Megaembaixada da China em Londres é contestada por temor de espionagem, diz analista Governo britânico aprova projeto de construção de complexo chinês no Reino Unido; anúncio ocorre às vésperas da visita de Keir Starmer a Pequim

O governo britânico aprovou o projeto de uma megaembaixada da China no centro de Londres, apesar dos alertas de espionagem. Pequim comprou o terreno pelo equivalente a mais de R$ 1,8 bilhão. O complexo terá 55 mil m². A aprovação tenta equilibrar a segurança nacional com a aproximação diplomática. O anúncio ocorre às vésperas da visita do primeiro-ministro Keir Starmer a Pequim.

Para Vitelio Brustolin, professor de relações internacionais e pesquisador, essa aprovação é associada à visita de Keir Starmer à China. Uma vez que, há muito tempo, a China tenta montar essa embaixada, então esse ato do primeiro-ministro britânico pode ser considerado um ato diplomático.

“Isso tem sido contestado por congressistas dentro do Reino Unido e por moradores, que pretendem acionar judicialmente o país para evitar essa construção, há um temor de espionagem”, diz Brustolin, em entrevista ao Conexão Record News, desta quarta-feira (21).

