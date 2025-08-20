Meteoro ‘bola de fogo’ rasga o céu e ilumina a noite no Japão; assista A maior probabilidade é de que o meteoro tenha se desintegrado em pequenos fragmentos ao atravessar a atmosfera e caído no mar Internacional|Do R7 20/08/2025 - 13h01 (Atualizado em 20/08/2025 - 13h01 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Um meteoro 'bola de fogo' iluminou o céu do Japão na noite de terça-feira (19).

O fenômeno foi avistado por moradores e registrado por câmeras de segurança, viralizando nas redes sociais.

O diretor do Museu Espacial de Sendai confirmou que se tratava de fragmentos espaciais queimando na atmosfera.

Não houve riscos à população, danos materiais ou vítimas registradas.

Fenômeno foi flagrado por câmeras em diferentes pontos do sul do Japão Reprodução/X/UHN_Plus

Um meteoro ‘bola de fogo’ brilhante atravessou o céu do Japão na noite de terça-feira (19) iluminando a paisagem por alguns segundos. O fenômeno foi registrado por moradores e câmeras de segurança e logo viralizou nas redes sociais.

Muitas pessoas nas prefeituras de Kagoshima e Miyazaki, no sul do país, viram um bola de luz no céu por volta das 23 horas (horário local). A rede de TV japonesa NHK também registrou o fenômeno através de suas câmeras nos aeroportos de Kagoshima, Fukuoka e Matsuyama.

La noche del 19 de agosto, a las 23:08, un meteorito extremadamente brillante cruzó el cielo sobre la ciudad de Kagoshima y el volcán Sakurajima, en Japón, dejando a los residentes sorprendidos por su impresionante luminosidad. El fenómeno iluminó todo el cielo, creando una vista… pic.twitter.com/063v7ZMzwJ — Periódico D'Una (@periodicodeuna) August 19, 2025

Meteor/fireball lights up Sakurajima volcano and Kagoshima City in Japan tonight ☄️ pic.twitter.com/WX9NZUwUUg — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 19, 2025

Segundo Maeda Toshihisa, diretor do Museu Espacial de Sendai, a bola de luz era um meteoro ‘bola de fogo’, ou seja, fragmentos espaciais que queimam ao entrarem na atmosfera da Terra em alta velocidade e que, por isso, formaram um rastro luminoso no céu japonês.

Isso explica por que o fenômeno iluminou o céu como se fosse dia. Segundo Maeda, a maior probabilidade é de que o meteoro tenha se desintegrado e caído no mar. A Agência Meteorológica do Japão também não confirma a presença de fragmentos que tenham atingido o solo.

O fenômeno também não representou riscos à população local. Não há informações de danos materiais ou de vítimas.

Perguntas e respostas

