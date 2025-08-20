Meteoro ‘bola de fogo’ rasga o céu e ilumina a noite no Japão; assista
A maior probabilidade é de que o meteoro tenha se desintegrado em pequenos fragmentos ao atravessar a atmosfera e caído no mar
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
Um meteoro ‘bola de fogo’ brilhante atravessou o céu do Japão na noite de terça-feira (19) iluminando a paisagem por alguns segundos. O fenômeno foi registrado por moradores e câmeras de segurança e logo viralizou nas redes sociais.
Muitas pessoas nas prefeituras de Kagoshima e Miyazaki, no sul do país, viram um bola de luz no céu por volta das 23 horas (horário local). A rede de TV japonesa NHK também registrou o fenômeno através de suas câmeras nos aeroportos de Kagoshima, Fukuoka e Matsuyama.
Segundo Maeda Toshihisa, diretor do Museu Espacial de Sendai, a bola de luz era um meteoro ‘bola de fogo’, ou seja, fragmentos espaciais que queimam ao entrarem na atmosfera da Terra em alta velocidade e que, por isso, formaram um rastro luminoso no céu japonês.
Leia mais
Isso explica por que o fenômeno iluminou o céu como se fosse dia. Segundo Maeda, a maior probabilidade é de que o meteoro tenha se desintegrado e caído no mar. A Agência Meteorológica do Japão também não confirma a presença de fragmentos que tenham atingido o solo.
O fenômeno também não representou riscos à população local. Não há informações de danos materiais ou de vítimas.
Perguntas e respostas
O que aconteceu no Japão na noite de terça-feira (19)?
Um meteoro ‘bola de fogo’ atravessou o céu do Japão, iluminando a paisagem por alguns segundos. O fenômeno foi registrado por moradores e câmeras de segurança, tornando-se viral nas redes sociais.
Onde o meteoro foi avistado?
O meteoro foi visto nas prefeituras de Kagoshima e Miyazaki, no sul do Japão, por volta das 23 horas (horário local). A rede de TV japonesa NHK também registrou o fenômeno através de câmeras nos aeroportos de Kagoshima, Fukuoka e Matsuyama.
O que é um meteoro ‘bola de fogo’?
Segundo Maeda Toshihisa, diretor do Museu Espacial de Sendai, um meteoro ‘bola de fogo’ é formado por fragmentos espaciais que queimam ao entrar na atmosfera da Terra em alta velocidade, criando um rastro luminoso no céu.
O que aconteceu com o meteoro após sua aparição?
Maeda Toshihisa afirmou que é provável que o meteoro tenha se desintegrado e caído no mar. A Agência Meteorológica do Japão não confirmou a presença de fragmentos que tenham atingido o solo.
O fenômeno representou riscos para a população?
Não, o fenômeno não representou riscos à população local. Não há informações sobre danos materiais ou vítimas.