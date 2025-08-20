Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Meteoro ‘bola de fogo’ rasga o céu e ilumina a noite no Japão; assista

A maior probabilidade é de que o meteoro tenha se desintegrado em pequenos fragmentos ao atravessar a atmosfera e caído no mar

Internacional|Do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Um meteoro 'bola de fogo' iluminou o céu do Japão na noite de terça-feira (19).
  • O fenômeno foi avistado por moradores e registrado por câmeras de segurança, viralizando nas redes sociais.
  • O diretor do Museu Espacial de Sendai confirmou que se tratava de fragmentos espaciais queimando na atmosfera.
  • Não houve riscos à população, danos materiais ou vítimas registradas.

Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Fenômeno foi flagrado por câmeras em diferentes pontos do sul do Japão Reprodução/X/UHN_Plus

Um meteoro ‘bola de fogo’ brilhante atravessou o céu do Japão na noite de terça-feira (19) iluminando a paisagem por alguns segundos. O fenômeno foi registrado por moradores e câmeras de segurança e logo viralizou nas redes sociais.

Muitas pessoas nas prefeituras de Kagoshima e Miyazaki, no sul do país, viram um bola de luz no céu por volta das 23 horas (horário local). A rede de TV japonesa NHK também registrou o fenômeno através de suas câmeras nos aeroportos de Kagoshima, Fukuoka e Matsuyama.

Segundo Maeda Toshihisa, diretor do Museu Espacial de Sendai, a bola de luz era um meteoro ‘bola de fogo’, ou seja, fragmentos espaciais que queimam ao entrarem na atmosfera da Terra em alta velocidade e que, por isso, formaram um rastro luminoso no céu japonês.

Leia mais

Isso explica por que o fenômeno iluminou o céu como se fosse dia. Segundo Maeda, a maior probabilidade é de que o meteoro tenha se desintegrado e caído no mar. A Agência Meteorológica do Japão também não confirma a presença de fragmentos que tenham atingido o solo.


O fenômeno também não representou riscos à população local. Não há informações de danos materiais ou de vítimas.

Perguntas e respostas

O que aconteceu no Japão na noite de terça-feira (19)?

 

Um meteoro ‘bola de fogo’ atravessou o céu do Japão, iluminando a paisagem por alguns segundos. O fenômeno foi registrado por moradores e câmeras de segurança, tornando-se viral nas redes sociais.

 

Onde o meteoro foi avistado?

 

O meteoro foi visto nas prefeituras de Kagoshima e Miyazaki, no sul do Japão, por volta das 23 horas (horário local). A rede de TV japonesa NHK também registrou o fenômeno através de câmeras nos aeroportos de Kagoshima, Fukuoka e Matsuyama.

 

O que é um meteoro ‘bola de fogo’?

 

Segundo Maeda Toshihisa, diretor do Museu Espacial de Sendai, um meteoro ‘bola de fogo’ é formado por fragmentos espaciais que queimam ao entrar na atmosfera da Terra em alta velocidade, criando um rastro luminoso no céu.

 

O que aconteceu com o meteoro após sua aparição?

 

Maeda Toshihisa afirmou que é provável que o meteoro tenha se desintegrado e caído no mar. A Agência Meteorológica do Japão não confirmou a presença de fragmentos que tenham atingido o solo.

 

O fenômeno representou riscos para a população?

 

Não, o fenômeno não representou riscos à população local. Não há informações sobre danos materiais ou vítimas.

 

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.